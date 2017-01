Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

L’enseignement à distance est en plein essor, rapporte Caroline Brassard, directrice de l’enseignement et de la recherche à la TELUQ, la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses cours à distance. « Nous sommes une université à part entière, au même titre que l’ENAP et l’UQAM, précise-t-elle d’emblée. Nous faisons partie du réseau de l’Université du Québec. »

Créée en 1972, la TELUQ est née d’un projet de télé-université expérimentale lancé dès les premières années de création de l’Université du Québec. Chaque année, quelque 20 000 étudiants y poursuivent leurs études, du 1er au 3e cycle. « Nous avons développé une forte expertise dans plusieurs domaines — communication, sciences, administration, éducation, lettres… — dans les trois cycles universitaires », ajoute-t-elle. À ce titre, la TELUQ fait partie d’un groupe sélect des universités à travers le monde où l’enseignement se fait entièrement à distance. « Des universités “tout-à-distance” qui ont des dizaines d’années d’expérience, on peut les compter sur les doigts de la main, précise Caroline Brassard. Mais cela ne veut pas dire que d’autres universités ne font pas elles aussi de la formation à distance. Au contraire même, puisqu’il y en a de plus en plus… »

La majorité des 20 000 étudiants inscrits à la TELUQ provient du Québec, mais également d’un peu partout à travers la francophonie. Il s’agit souvent de Québécois disséminés dans le monde, notamment une clientèle de militaires.

« Nos cours sont autoportants, indique Mme Brassard, ce qui fait que, une fois que l’étudiant a son matériel, il n’a nul besoin d’être dans un endroit particulier pour suivre le cours. » L’accompagnement se fait par l’entremise du téléphone, de Skype ou du courriel. Quant à l’évaluation des cours, qui doit se faire en salle, la TELUQ a conclu des partenariats avec nombre de pays afin de permettre aux étudiants de trouver un endroit pour faire leurs examens.

Vers l’autonomie de tous

La TELUQ a ainsi tissé des liens avec des partenaires africains, notamment au Sénégal et au Cameroun, ainsi qu’en Afrique du Nord et à Haïti. La TELUQ vise l’autonomie de ses partenaires, note Mme Brassard : « Puisque nous souhaitons le développement des communautés, nous cherchons à équiper nos partenaires afin, par la suite, de leur conférer une certaine autonomie en formation à distance.Nous cherchons donc à voir quels sont leurs besoins, quelles expertises on peut leur transmettre et comment faire en sorte de favoriser leur développement et ainsi permettre à davantage d’étudiants d’accéder à de l’éducation. »

« Depuis l’arrivée en poste du nouveau directeur général, Martin Noël, on a ce souci de desservir tant nos francophones du Québec et hors Québec que les francophones des différentes communautés », ajoute Mme Brassard. L’an dernier, Martin Noël est devenu le neuvième directeur général de l’Université TELUQ. Quinze ans plus tôt, il amorçait sa carrière comme professeur de méthodes quantitatives et de gestion des opérations à la TELUQ, pour finalement devenir directeur des affaires académiques. Le nouveau directeur général souhaite que l’enseignement supérieur devienne un réel projet de société.

« Martin arrive dans une période où il y a beaucoup de bouleversements et où on est en présence de nombreuses universités qui se mettent à faire de la formation à distance, relate Caroline Brassard. C’est donc un très bon moment pour relancer les choses et voir jusqu’où on peut aller. Martin fait partie des gens qui travaillent à cette nouvelle façon de faire. »

« Pour la spécialiste en formation à distance que je suis, c’est une excellente nouvelle, conclut-elle. Et si nous ne sommes plus les seuls à faire de la formation à distance, nous possédons une très vaste et longue expertise en la matière ! »