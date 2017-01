L’enseignement à l’ère de la mobilité

La distinction entre formation à distance et en classe tend à être de plus en plus ténue, selon la nouvelle directrice de l’enseignement et de la recherche de la TELUQ, Caroline Brassard.

La nouvelle directrice de l’enseignement et de la recherche de la TELUQ, Caroline Brassard, a dirigé le comité scientifique du colloque sur la formation à distance « Penser les organisations éducatives à l’ère de la mobilité », qui s’est tenu du 7 au 10 novembre dernier.

Organisé par l’Université TELUQ et par l’École supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de France, ce colloque a permis un premier partage transatlantique des plus récentes technologies et approches de formation à distance. Il a aussi permis d’anticiper les changements qu’impose la généralisation du numérique éducatif.

« Ce colloque a cherché à regrouper l’expertise France-Québec et de toute la francophonie, précise Mme Brassard. Lors des échanges, on s’est rendu compte de l’importance de l’enseignement en tant que tel, et non pas des technologies qui favorisent certes l’apprentissage, mais qui ne sont pas le coeur de ce que peut devenir la e-éducation. »

Le colloque a aussi fait ressortir que la « e-éducation » — la formation à distance — s’applique tout aussi bien à l’enseignement au primaire et secondaire qu’au collégial et à l’université. Il a aussi fait valoir que l’enseignement par l’entremise du numérique touche à la fois la formation à distance que bien d’autres formes d’enseignement, a constaté cette professeure et chercheuse spécialisée en formation à distance.

« Nous nous en allons de plus en plus vers des formations hybrides, observe-t-elle, et je dirai même que la distinction entre formation à distance et en classe tend à être de plus en plus ténue. » Elle cite ainsi l’exemple de la « classe inversée », où on invite les étudiants à s’approprier la matière à l’extérieur de la classe afin de profiter du moment où tout le monde se retrouve en classe pour échanger. « À ce moment-là, on bénéficie des avantages des deux formes d’enseignement », souligne-t-elle ravie.