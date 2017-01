L’ETS s’ouvre à Montréal, aux régions et au monde

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Lundi, l’équipe de l’École de technologie supérieure (ETS) et de nombreux étudiants seront mobilisés pour offrir une visite des lieux à ceux qui rêvent de prendre le chemin du génie. Alors que l’établissement tient en d’autres temps des activités particulières pour les étudiants étrangers, la journée portes ouvertes accueille des visiteurs de la région métropolitaine et une bonne proportion de gens des régions du Québec. Et ce n’est pas un hasard. L’ETS rembourse même les frais de déplacement de la visite aux étudiants québécois venus de loin.

« L’ETS a la mission de développer l’économie et la technologie au Québec, alors même si nous sommes basés à Montréal, nous mettons en place différentes stratégies pour favoriser la venue d’étudiants des différentes régions de la province », affirme Antoine Landry, directeur des communications à l’ETS.

L’école de génie a notamment 1200 lits en résidences et a développé une formule de baux qui facilite la vie des jeunes des régions.

« Notre objectif, c’est de les former et qu’ils puissent faire bénéficier leur région de leur expertise, alors nous les encourageons à retourner faire des stages dans des entreprises de chez eux, explique M. Landry. Nos étudiants peuvent résilier leur bail pour aller en stage, puis retrouver leur place dans la résidence à leur retour. »

Expliquer le génie appliqué

Les programmes de l’ETS sont conçus spécialement pour les diplômés de programmes techniques du cégep. Alors que ces jeunes techniciens sont recherchés sur le marché du travail, certains doivent se faire convaincre de l’intérêt de poursuivre leurs études à l’université.

« Nous leur expliquons qu’en sortant d’une école de génie, ils auront un travail plus stimulant, plus créatif et qui aura plus de rayonnement, affirme M. Landry. Nous leur montrons également comment nous formons de bons ingénieurs appliqués. Ces jeunes aiment le terrain et les expérimentations, alors nous leur parlons de notre formule d’enseignement avec stages rémunérés et nous leur ouvrons les portes de nos laboratoires les plus intéressants. »

Environ 200 visites par petits groupes, avec des guides étudiants, sont faites dans les différents départements pendant cette journée qui attire en moyenne 2500 personnes.

Pendant le parcours, les visiteurs peuvent échanger avec des professeurs-chercheurs. Ils ont aussi la chance de poser des questions aux étudiants actuels de l’école dans un petit espace lounge.

« Est-ce que la charge de travail est très lourde ? Est-ce que les professeurs sont sévères ? Est-ce que c’est vrai qu’un stage paye environ 15 000 $ ? Dans ce lounge, les visiteurs sont à l’aise de poser ce type de questions », affirme M. Landry.

L’ETS est aussi réputée pour ses activités parascolaires riches qui sont mises de l’avant lors de la journée portes ouvertes. Les 40 clubs étudiants sont présents lors de cet événement et font des démonstrations.

« Par exemple, on voit un drone voler dans une grande cage et un sous-marin autonome dans une piscine, indique Antoine Landry. C’est assez spectaculaire. »

Les installations sportives, dont la salle d’entraînement avec vue panoramique sur le centre-ville, sont aussi mises en valeur.

Si la visite les a convaincus, ils peuvent s’inscrire à l’ETS en ligne sur place.

« L’an dernier, environ 200 inscriptions ont été faites le jour des portes ouvertes », affirme M. Landry.

Accompagner les étudiants étrangers

L’ETS compte maintenant 1500 étudiants étrangers, soit environ 15 % de sa population étudiante totale. Peu d’entre eux font le voyage pour assister à la journée portes ouvertes, mais l’établissement a mis en place plusieurs services pour faciliter leur arrivée. D’abord, qui dit études à l’étranger dit beaucoup de paperasse à obtenir !

Mélissa Levasseur Dupuis, conseillère à la vie étudiante, services aux étudiants, reçoit une liste chaque semaine des nouveaux admis. Elle les contacte rapidement pour les accompagner dans leurs démarches pour l’obtention de leurs permis d’études provincial et fédéral, puis s’il y a lieu, de leur visa pour entrer au pays.

« Il y a beaucoup de papiers à réunir et c’est un processus très stressant pour les étudiants étrangers », constate-t-elle.

Ils doivent aussi s’adapter aux façons de faire québécoises.

« Dans bien des régions dans le monde, par exemple, on donne un horaire tout fait à l’étudiant alors qu’ici, il doit faire ses choix de cours, explique Mélissa Levasseur Dupuis. Nous faisons un webinaire pour leur expliquer comment s’y prendre. »

Elle jumelle aussi chaque étranger admis avec un étudiant actuel, souvent dans le même programme.

« L’étudiant étranger peut lui poser des questions concrètes sur le quartier où il a repéré un appartement, par exemple, ou sur la charge de travail, indique Mélissa. Parfois, ce jumelage se transforme en amitié. »

Une fois arrivés à l’ETS, ils ont aussi une séance d’accueil pour comprendre le fonctionnement de l’école, puis plusieurs ateliers pour rendre leur séjour plus agréable. Comment s’habiller pour être confortable en hiver ? Comment se trouver un emploi à temps partiel ? Quelles sont les meilleures activités pour profiter de l’hiver ? C’est le genre de questions abordées dans ces ateliers.

Toutes sortes d’activités sont aussi organisées pour eux au cours de l’année scolaire, comme des cafés linguistiques ainsi que des sorties sportives et culturelles.

Lorsque leurs études achèvent, le travail de Mélissa Levasseur Dupuis se poursuit.

« Avec un diplôme d’une université québécoise et des expériences de stages dans des entreprises d’ici, plusieurs de nos étudiants étrangers ont déjà un emploi en terminant leurs études ou peuvent s’en trouver un facilement, indique-t-elle. C’est très facile pour eux d’obtenir un permis de travail et de faire une demande pour ensuite obtenir une résidence permanente. Je leur explique tout ça. Ils sont déjà intégrés dans la société québécoise, alors il faut les garder ! »

Journée portes ouvertes à l’ETS

Lundi, 29 janvier, de 10 h à 16 h