Une université catholique dans un monde en transformation

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

« L’autre jour, en sortant de mon bureau, je tombe sur un groupe d’étudiants qui suivait probablement un cours de théologie. Il y avait là un jeune moine bouddhiste [vêtu d’une grande robe], une religieuse[habillée en soeur], une jeune femme aux cheveux bleutés et un prêtre orthodoxe [dans sa toge noire]… Ça, c’est tout Saint-Paul ! » lance émerveillée Michelle Veilleux, directrice du bureau international de l’Université Saint–Paul.

« Notre université, c’est vraiment ce mélange éclectique où tout le monde se côtoie, poursuit-elle. C’est la rencontre de gens qui ont des croyances et des convictions différentes, mais qui sont capables de se parler. »

Une autre caractéristique de la maison d’enseignement, située dans le campus de l’Université d’Ottawa, est le mélange des générations qu’on y trouve. « Ici, on ne peut jamais tenir pour acquis que quelqu’un dans la quarantaine est nécessairement membre de notre personnel, raconte Mme Veilleux. En fait, trois fois sur quatre, il s’agit d’un étudiant. Saint-Paul, c’est vraiment épatant ! »

Université catholique ouverte à tous

L’Université Saint-Paul se distingue par bien des aspects, à commencer par son parcours historique.

Fondée en 1848 en tant que collège d’Ottawa dirigée par les missionnaires Oblats, cette école devient en 1889 une université de droit pontifical. Puis elle prend le nom d’Université d’Ottawa en 1933. Enfin, en 1965, elle devient l’Université Saint-Paul et adopte deux chartes — l’une laïque et l’autre canonique —, ce qui est encore le cas de nos jours.

Du coup, on crée également une autre université — l’Université d’Ottawa —, les deux établissements formant un ensemble fédératif qui se partage nombre de services et de fonctions.

Saint-Paul est à présent une université dédiée aux sciences humaines tout en étant supervisée par l’archevêque d’Ottawa, qui représente le Saint-Siège auprès d’elle.

« Nous sommes une université catholique, mais ouverte à tous les autres, complètement ouverte, insiste Michelle Veilleux. Il n’y a qu’à voir la mixité que nous avons dans nos murs ; on compte même une salle de prière pour les musulmans. Il y a vraiment de tout chez nous, c’est extraordinaire ici ! »

Dédiés aux humanités

L’université compte quatre facultés — droit canonique, sciences humaines, philosophie et théologie — et offre sept programmes : communications sociales, counselling, psychothérapie et spiritualité, leadership transformatif et spiritualité, éthique publique, études de conflits, et innovation sociale.

« Nous sommes une université dédiée aux humanités, résume la directrice. Par exemple, notre programme counselling, psychothérapie et spiritualité tient compte de la spiritualité des individus. Il s’agit donc de traiter les gens compte tenu de leurs croyances profondes et de ce qui les motive. C’est là la grande différence d’avec la psychologie telle qu’on l’enseigne généralement dans les autres universités. »

Saint-Paul ne compte qu’environ 1100 étudiants, « ce qui fait que nous formons une belle petite communauté », relate Mme Veilleux. Le ratio professeur-étudiants est d’environ 1 pour 20-25 étudiants. « C’est dire que les profs connaissent leurs étudiants. Chez nous, ce ne sont pas des numéros, on connaît chacun d’eux. »

Changer la face du monde

De tout temps, l’université a accueilli des étudiants en provenance de l’étranger. Toutefois, cet intérêt s’est accentué ces cinq dernières années, rapporte la directrice du bureau international.

À présent, indique-t-elle, toutes les universités s’internationalisent. « Pourquoi ? Parce que le monde d’aujourd’hui exige une plus grande ouverture. Il demande une connaissance des cultures et de plusieurs langues, ainsi qu’une compréhension des enjeux de l’heure. »

Par conséquent, on y cherche à intégrer le plus grand nombre possible d’étudiants en provenance de l’étranger. « Dans les faits, nous encourageons une mixité entre tous nos étudiants afin de générer en eux une ouverture sur le monde », explique-t-elle.

Rappelant que la devise de Saint-Paul est « Changer la face du monde », Mme Veilleux souligne que pour y parvenir, il faut d’abord apprendre à le connaître.

C’est ainsi que depuis 2012, les minorités deviennent de plus en plus « visibles » entre les murs de l’établissement. « On a davantage de minorités visibles », observe Mme Veilleux.

La plus grande proportion des étudiants internationaux provient des États-Unis, suivie de près par la France, puis par l’Afrique (notamment Nigeria, Congo et Cameroun) ainsi que le Brésil. Et désormais, l’université cherche à recruter du côté du Mexique.

Ces étudiants viennent principalement acquérir trois formations offertes par Saint-Paul : étude des conflits, éthique publique, et counselling, psychothérapie et spiritualité. « Peu d’universités offrent une formation en étude des conflits — formation qui comprend également un volet médiation —, note Michelle Veilleux. Ces étudiants se destinent donc à devenir des médiateurs. »

Les atouts du bilinguisme

Comme il se doit à Ottawa, il s’agit d’une université bilingue. Ainsi, selon ce que l’étudiant désire, il peut suivre toute sa formation en français, en anglais ou dans les deux langues. L’avantage est que si un étudiant est plus ou moins à l’aise dans une langue, il peut suivre un cours dans sa langue seconde et faire ses travaux dans la langue qui lui convient le mieux, note Mme Veilleux.

Pour les étudiants internationaux, c’est là un attrait assez important puisque ce bilinguisme flexible peut leur permettre d’acquérir une ou deux langues. « Certains ressortent d’ici avec un double avantage : avoir acquis une formation tout en ayant appris ou perfectionné une ou deux langues », illustre Michelle Veilleux.