Le meilleur moyen de faire les bons choix

Au cours de l’hiver, la majorité des 48 cégeps publics du Québec organisera une journée portes ouvertes. Un événement majeur dans le recrutement, qui permet aussi aux étudiants de faire leur choix et de s’y retrouver parmi les quelque 160 offres de formations à travers la province.

« Le cégep, c’est une expérience éducative, mais c’est aussi une expérience de vie », lance le président-directeur général de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay. Évoquant le rapport Parent, qui voulait que le cégep soit avant tout « la chose de son milieu », M. Tremblay souligne que chaque collège a sa propre couleur et ses particularités. « À l’approche de nos 50 ans, nous constatons que les cégeps se sont construits au fil des ans par la communauté collégiale de leur milieu, ce qui a fait en sorte que, dans telle ou telle structure, on a mis l’accent sur un aspect ou un autre. »

Même son de cloche du côté du Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM). « Les cégeps sont de véritables milieux de vie, déclare Isabelle Moncion, la responsable des communications. C’est beaucoup plus que simplement le programme d’études que l’on va poursuivre. » En pleine période d’admission — les étudiants ont jusqu’au 1er mars 23 h 59 pour faire leur demande auprès du SRAM —, Mme Moncion estime que se rendre aux journées portes ouvertes est très important dans le processus de réflexion. « Je pense que les portes ouvertes sont vraiment une occasion en or pour se faire une idée concrète de ce que peut vouloir dire commencer ses études collégiales, explique-t-elle. C’est aussi l’occasion de remettre en question quelques idées préconçues. »

Ces événements permettent donc de démystifier les études collégiales. « Lorsqu’un jeune visite un établissement en se disant “ici je me sens bien”, cela lui permet de faire un choix éclairé qui, on l’espère, va le motiver tout au long de son parcours scolaire », explique M. Tremblay.

Garder l’esprit ouvert

Le SRAM conseille aux étudiants de ne pas se restreindre dans leurs choix. « Les jeunes peuvent commencer par aller visiter le cégep qui est près de chez eux, mais, en allant ailleurs, ils pourraient aussi découvrir quelque chose qu’ils n’avaient pas prévu au départ, se découvrir une passion peut-être pour un programme qu’ils ne connaissaient même pas », souligne Mme Moncion. Elle explique que certains programmes sont très demandés dans certaines régions, et moins dans d’autres. « Donc si un programme nous tient vraiment à coeur, il faut garder l’esprit ouvert, ne pas exclure la possibilité d’aller étudier ailleurs, car c’est quand même notre avenir et notre passion qui sont en jeu, relève-t-elle. Alors, en regardant partout, on pourrait trouver un établissement qui nous convient tout à fait et qui n’est peut-être pas celui auquel on avait pensé au départ. »

Afin d’élargir les possibilités, M. Tremblay recommande aux étudiants de visiter plusieurs structures et de poser un maximum de questions. « Un jeune qui est sûr de vouloir aller au cégep mais ne sait pas dans quel domaine s’inscrire a intérêt à en visiter le plus possible et à se laisser un peu imprégner par ce qu’il verra et entendra », note-t-il. Par ailleurs, pour un jeune indécis par rapport au choix du collégial, le fait de visiter un cégep et de voir les possibilités de programmes lui permettra de faire le bon choix. « Il pourra apprendre qu’une des clés du système québécois, qui est envié à travers le monde, c’est que la création des cégeps a permis d’établir des lieux de maturation, où les parcours se croisent et où ils peuvent être sinueux », ajoute-t-il.

En effet, que le jeune soit inscrit au programme préuniversitaire ou technique, il a toujours la possibilité de changer de parcours. Loin d’être une faiblesse du système pour M. Tremblay, cela permet aux jeunes de ne pas perdre de temps. « Si un jeune s’aperçoit qu’il n’est pas heureux dans ce qu’il fait, il peut changer, et son parcours n’est pas perdu, car ce qu’il aura fait comme cours sera utilisé dans bien des cas, détaille-t-il. C’est aussi ça le cégep, permettre d’explorer ce qu’on a le goût de faire dans sa vie. »

Une démarche importante

La Fédération ainsi que le SRAM estiment que faire ce travail d’exploration est déterminant pour les étudiants. Comme la limite des admissions est le 1er mars, ils recommandent aux jeunes de prendre le temps avant de faire leur choix définitif. En plus des portes ouvertes, les étudiants peuvent consulter le Guide pratique des études collégiales au Québec publié par le SRAM, qui les aidera à y voir plus clair, et aller rencontrer les conseillers d’orientation présents dans les écoles. « Même si on n’est pas encore décidé, le mieux est de faire la demande en ligne pour être certain d’avoir un dossier complet, recommande toutefois Mme Moncion. Comme ça, il est toujours possible de changer de choix avant le 1er mars, mais au moins on a la certitude que notre demande est complète. »

De son côté, M. Tremblay affirme que faire le choix des études collégiales est très important dans le parcours d’un jeune. « Lorsque nous sommes au primaire ou au secondaire le choix est fait par les parents, souvent il s’impose un peu par le contexte, alors que le cégep est le premier moment où il y a une liberté, assez large », note-t-il. Il estime que le Québec a encore des défis à relever, puisque, parmi les étudiants terminant leur Ve secondaire, 68 % poursuivent leurs études au cégep. « Notre objectif devrait être que 100 % des étudiants du secondaire continuent leurs parcours au collégial ! », lance-t-il.

À l’approche des 50 ans de création des cégeps, la Fédération est en train de recueillir des témoignages de personnes passées par le collégial et qui sont aujourd’hui des références dans le monde des arts, du sport ou encore de la science. « Je pense que ces témoignages vont inspirer les jeunes qui se questionnent sur ce qu’ils vont faire plus tard et les inciter à se dire que le passage au collégial est une étape très riche », décrit M. Tremblay. Pour lui, il s’agit d’une fenêtre extraordinaire pour le reste de sa vie.