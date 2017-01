Cour d’éducation financière : Proulx ne reculera pas

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, persiste et signe : il y aura un cours d’éducation financière obligatoire en 5e secondaire à compter de septembre prochain. Au lendemain de la sortie des trois grands syndicats de l’enseignement réclamant un moratoire sur l’implantation de ce cours, le ministre Proulx a réitéré, mardi, sa volonté d’aller de l’avant à la prochaine rentrée. « J’ai indiqué mes intentions en décembre dernier parce que les grilles horaires vont se faire dans les prochaines semaines et on va suivre le processus », a affirmé le ministre à l’entrée du conseil des ministres, à Québec. « Il y aura de l’économie à l’étude en septembre 2017 pour les élèves de 5e secondaire, et c’est pour leur bénéfice ». Les centrales faisaient valoir la veille que les enseignants n’avaient pas eu de formation ou de matériel pédagogique et que le ministre avait passé outre aux habituels projets pilotes qui permettent d’évaluer un nouveau cours et d’y apporter les ajustements requis. Elles soutenaient également que l’approche précipitée était illégale puisque la décision n’avait pas fait l’objet d’une consultation de 45 jours comme le prévoit la loi et qu’aucune modification n’avait été apportée au régime pédagogique. « Je vais suivre, bien sûr, la procédure réglementaire, a répliqué M. Proulx. Il y aura le dépôt du règlement et la consultation nécessaire pour modifier le régime pédagogique, mais j’ai aussi dit que l’ensemble du matériel et de la formation pour les enseignants sera disponible pour que tout soit prêt pour l’automne 2017. »