Grève des étudiants en éducation de l’UQAM

Jugeant que les stages obligatoires des futurs enseignants devraient être rémunérés, les 5200 membres de l’Association des étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation (ADEESE) de l’Université du Québec à Montréal ont adopté un mandat de grève, vendredi.

La résolution prévoit la tenue d’une journée de grève le 16 février, date qui coïncide avec la tenue des Rendez-vous de la main d’oeuvre organisé conjointement par le gouvernement du Québec et les principaux regroupements patronaux et syndicaux, les 16 et 17 février 2017.

Les étudiants en éducation de l’UQAM emboîtent ainsi le pas aux étudiants de l’Université de Sherbrooke, qui avait tenu une grève pour des motifs similaires en octobre 2015.

En décembre, les futurs psychologues s’étaient entendus avec Québec, après près de quatre mois de boycott de l’internat et des stages. Le gouvernement Couillard avait alors accepté de verser des bourses de 25 000 $ aux doctorants qui réalisent leur internat, qui totalise 1600 heures, dans le réseau public provincial. Le Québec était la seule province à ne pas offrir de telle rémunération.