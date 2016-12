Cours ECR ou philosophie pour enfant?

Dans la page Idées du Devoir du 28 décembre, deux articles sur le cours Éthique et culture religieuse. Deux visions qui s’opposent, celle des enseignants du cours ECR et celle de Jacques Godbout. Quelle richesse pour réfléchir ! Les enseignants du cours ECR m’ont convaincue, par leurs nombreux arguments, que c’est au secondaire et non au primaire qu’il faut parler de religion, comme le prônait le regretté psychanalyste Bruno Bettelheim.

Je suggère de remplacer le cours ECR par de la philosophie pour enfant. Même si ce n’était pas au programme, je faisais des séances de discussion philosophique avec les enfants de 5 ans dans ma classe de maternelle. C’était extraordinaire de voir des petits de cet âge apprendre rapidement à exprimer leur avis, donner des arguments, écouter, dire « Je n’ai pas la même opinion que toi parce que je pense que… », etc. Les enfants me demandaient souvent pourquoi les adultes ne parlaient pas, comme nous en classe, de la mort, de l’amour, de la jalousie, de la prison, par exemple. Je crois fondamentalement que les enfants apprennent aussi à se respecter et surtout à développer leur pensée par la philosophie. Et les croyances religieuses étaient parfois abordées, sujet amené lors du décès d’un être cher. Pas besoin du cours d’ECR pour que les enfants en arrivent à dire, par exemple : « Dans ma famille, notre croyance, c’est que grand-papa est au ciel. » Et un autre enfant de répondre : « Dans la mienne, on croit que grand-maman est une étoile. » Et un troisième d’ajouter : « Pour nous, mamie est dans notre coeur pour toujours. » N’est-ce pas ce genre d’échanges que nous désirons tous pour nos enfants ?