Des chaînes de restaurants cessent de servir de la laitue romaine

Plusieurs chaînes de restaurants ont banni la laitue romaine de leurs assiettes alors que la crise de l’éclosion de la bactérie E. coli se poursuit. Un 41e cas de contamination a été détecté le 28 décembre. Les bannières de Cara Operations — Swiss Chalet, Montana’s Cookhouse, Kelsey’s, East Side Mario’s et les Rôtisseries St-Hubert — ont cessé de servir de la laitue romaine à leurs clients, « par mesure de précaution ». La chaîne de restaurants Boston Pizza leur a emboîté le pas en Ontario, au Québec et dans les Maritimes. La chaîne d’épiceries Sobeys avait déjà retiré fin décembre 300 produits de laitue romaine de ses rayons. L’Agence de la santé publique du Canada poursuit son enquête et recommande à la population de cesser la consommation de cet aliment.