Ces faux inspecteurs

Monsieur Couillard,

J’ai été incapable d’aller sur votre site pour vous demander quand votre gouvernement entendait produire une loi visant à protéger les consommateurs contre des individus qui s’improvisent inspecteurs en bâtiments, mais qui sont, selon l’émission La facture, ou bien incompétents ou bien malhonnêtes. À l’émission de mardi, que j’ai vue en reprise aujourd’hui, la journaliste responsable du cas a contacté plusieurs ministères et agences gouvernementales et tous se sont renvoyé la balle. Pendant ce temps, en Ontario, une loi visant à encadrer la profession d’inspecteur en bâtiments est en voie d’être adoptée. Pourquoi faut-il que le gouvernement du Québec ait toujours l’air plus con et moins responsable lorsqu’il s’agit de protéger sa population contre les escrocs de tout acabit ? Déniaisez-vous donc, et faites ce qui est juste au lieu de passer votre temps d’antenne à vous quereller avec les médecins et autres professionnels de la santé. Bien que je ne sois pas en ce moment personnellement touchée par le problème dont il était question à l’émission, si rien n’est fait pour le régler, je vous en tiendrai personnellement responsable aux prochaines élections et voterai pour un autre parti.