Quoi surveiller cette fin de semaine?

L’Allemagne en désaccord

Les nouvelles négociations pour doter la plus grande puissance d’Europe d’un gouvernement entrent dans leur dernière ligne droite. Horst Seehofer, allié conservateur bavarois de la chancelière Angela Merkel, a déclaré possible un accord d’ici dimanche soir.

L’Union chrétienne-démocrate (CDU) de Mme Merkel poursuit des pourparlers avec les sociaux-démocrates du SPD après avoir échoué cet automne à former une coalition encore plus hétéroclite avec les verts et les libéraux. Les nouvelles négociations se heurtent aux lois du travail et de la santé.

L’imbroglio politique, sans précédent au pays des consensus, perdure depuis les législatives du 24 septembre, d’où n’est sortie aucune majorité de gouvernance.