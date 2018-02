Encore des piétons fauchés à Montréal!

Décidément, Montréal ne donne pas sa place sur le plan des statistiques d’accidents impliquant des véhicules et des piétons. Et ce sont évidemment les piétons qui sont les victimes. La belle formule pleine de vertu qui dit « priorité aux piétons » devient de plus en plus dérisoire. On devrait plutôt dire : priorité aux véhicules à quatre roues et gare à vous, piétons.

Déjà que pour 2015-2016, le nombre de morts de piétons à la suite d’un impact automobile à Montréal avait atteint un nouveau sommet. Voilà que maintenant, ce sont les déneigeuses qui les fauchent. OK, on connaît un hiver des plus virulents, mais tout de même : est-ce une raison pour sacrifier des vies humaines ?

Soit que les conducteurs de ces déneigeuses effectuent leur travail avec négligence, soit que leurs appareils ne sont pas adaptés à la présence de vies humaines déambulant en ville.

Les opérations de déneigement devraient être dotées d’un irréprochable plan de sécurité et être mises en vigueur dès cet hiver. Je me souviens que lorsque j’habitais Montréal dans les années 1990, plus d’une fois j’ai failli me faire heurter par un véhicule de déneigement en sortant de chez moi, rue Marie-Anne.

J’ai l’impression que pour le moment, le déneigement à Montréal est effectué à la va-comme-je-te-pousse, ce qui entraîne son lot de défaillances et indubitablement son lot d’accidents graves. Les victimes potentielles : hommes, femmes et enfants qui circulent le plus normalement du monde dans leur ville.