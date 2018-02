Des excuses de Telus pour d’horribles traductions

Telus Québec a présenté ses excuses pour la publication de messages mal traduits sur Twitter, mercredi. La veille, des utilisateurs du réseau social se sont amusés à relayer les messages traduits dans un français chaotique pour le compte du Fonds Telus. « Prenez une profonde respiration, broyez-vous. Va le tuer », pouvait-on lire. La version en anglais disait : « Take a deep breath, ground yourself. Go kill it. » L’entreprise a reconnu avoir manqué à son devoir de publier des « textes respectueux de la langue française ».