Il a recueilli tous les orphelins de la rue

L’oeuvre du père Emmett Johns doit se poursuivre. Le gouvernement reconnaît la grandeur et la pertinence de cette oeuvre. Mais au lieu de lui ériger une statue inerte, le gouvernement doit subventionner l’oeuvre du père Johns afin de lui assurer une pérennité, car il est démontré que son oeuvre a toujours été essentielle et répond à un besoin criant des jeunes de la rue. Il y aura toujours des enfants dans la rue totalement abandonnés, mal-aimés et sans famille. L’oeuvre du père Emmett doit se poursuivre et recevoir l’argent nécessaire et de façon récurrente. C’est la meilleure façon de le remercier et de lui rendre honneur et respect. Son oeuvre, c’est lui. Les enfants dans les rues, ce sont ses enfants. Avec la mort du père Emmett, ils ne doivent pas redevenir orphelins de la rue.