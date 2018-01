Faut-il bannir le mot islamophobie?

Peut-on parler d’islamophobie ? Ou doit-on bannir le mot ? [...] Ce concept a-t-il du sens dans le Québec d’aujourd’hui ?

Les crachats, insultes, vandalismes et autres actions avérées à l’encontre d’individus ou d’institutions musulmanes québécoises en sont une manifestation. L’expression d’une haine à l’égard des musulmans, vus comme un groupe monolithique rétrograde, antidémocratique et surtout incapable de relations hommes-femmes saines et égalitaires. Ce racisme antimusulman correspond sans doute le plus au mépris décrit par les concepteurs du terme en Algérie française.

Le rejet de l’islam considéré comme une religion par essence prosélyte m’apparaît en être une seconde manifestation. L’expression ostentatoire pour qualifier les vêtements que portent plusieurs femmes musulmanes, en particulier le hidjab, est ici révélatrice en sous-entendant un acte politique. Il y a certainement des motivations variées derrière le choix de se voiler, dont une simple manière d’être. Mais dans cette conception, le port du voile représente à coup sûr un prosélytisme vestimentaire. Une conception que renforce la comparaison des enseignantes qui portent aujourd’hui le hidjab aux religieuses à cornette d’antan. Mais cela tient-il la route ?

Amalgame

Dans les années 1960, la sécularisation du clergé québécois a pris source dans le concile Vatican II, quand l’Église enjoignit au clergé de se rapprocher du peuple, et dans la Révolution tranquille, quand l’État québécois se réappropria le contrôle des écoles, des hôpitaux et des services sociaux. Les enseignantes musulmanes d’aujourd’hui ne sont pas membres d’un clergé qui administre l’instruction publique, mais l’amalgame crée chez plusieurs Québécois la peur de retourner à l’époque où la religion scandait la vie.

Ceci m’amène à une troisième manifestation d’islamophobie, qui correspond à son sens littéral, soit la peur de l’islam. Peur d’être peu à peu envahis, contraints de se convertir, d’être soumis à la charia. Angoisse justifiée chez plusieurs femmes et hommes immigrés de pays musulmans qui ont fui l’islamisme. Mais ici, quel est le risque d’avènement d’un gouvernement musulman intégriste ? Je crains bien plus les évangélistes et autres born again Christians ! Cette version de l’islamophobie qui renvoie à la peur quasi atavique éprouvée par l’Occident chrétien à l’égard des Sarrasins ne se traduit pas en actes violents ; elle entrave néanmoins la rencontre.

Cette semaine, nous commémorons la mémoire des personnes tuées ou blessées le 29 janvier 2017 à la mosquée de Québec. Pouvons-nous écouter les voix de nos concitoyens musulmans qui nous disent leur peur à la suite de cet attentat et leur crainte des vexations qui font trop partie de leur quotidien ? Une réflexion sérieuse sur les préjugés et les peurs dont nous ne sommes pas exempts, comme les autres sociétés, serait le moindre du respect envers elles et eux.