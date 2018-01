3

Dans le rétroviseur: le Têt

L'offensive du Têt — un tournant dans l'interminable guerre du Vietnam — s'est produite il y a 50 ans aujourd'hui. L'événement sera souligné au pays ce mardi.

Profitant de la supposée trêve du Nouvel An, quelque 80 000 soldats du Nord communiste avaient lancé une offensive (la plus vaste de ce conflit) contre une centaine de villes du Sud. Surprise totale sur le terrain, onde de choc aux États-Unis et grosse victoire psychologique pour les communistes.