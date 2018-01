Vieux Québécois

Quand j’étais jeune, la défense du français, du Québec, était une des grandes causes qui passionnaient mon entourage. Un grand projet rassembleur, à portée universelle dans son appui à toutes les autres nations dominées par les impérialismes économiques et culturels.

Alors aujourd’hui, quand j’entends ces artistes québécois francophones de plus en plus nombreux qui chantent uniquement en anglais, je ressens un malaise et des questionnements. Pourquoi ma génération n’a-t-elle pas su transmettre ses idéaux à la suivante ? Dans quel autre pays occidental a-t-on vu un tel changement culturel ? Mais je sais, le Québec n’est pas un pays. Ces jeunes qui se veulent artistes n’essaient pas de me rejoindre et, en retour, je n’essaie pas de les encourager. Ils pensent sans doute à leur « carrière », souhaitent élargir leur public et peut-être faire plus de cash, mais s’intéressent-ils à faire rêver leurs proches, leur famille et leur petite nation fragile ? Pourraient-ils au moins interpréter de temps en temps une chanson en français pour accommoder les Québécois, comme disait l’autre ?

C’est entre autres cela, vieillir : se sentir de plus en plus étranger à sa société. Pas besoin d’être Québécois pour ressentir cela. Gérard Depardieu exprime aussi dans son dernier livre sa lassitude du monde. S’il était Québécois, sa lassitude serait bien pire, je crois.