Retour au parlement

Les députés fédéraux reprennent le travail parlementaire ce matin à Ottawa, après une longue pause des Fêtes — pause qui sert évidemment aussi à permettre le travail dans les circonscriptions.

On peut penser que le thème du harcèlement sexuel risque d’être au coeur de quelques discussions, dans la foulée de la démission du ministre Kent Hehr la semaine dernière — et des départs précipités des chefs du Parti progressiste-conservateur ontarien (Patrick Brown) et néo-écossais (Jamie Baillie).