Quoi retenir de la fin de semaine?

2

L'horreur frappe (encore) à Kaboul

Une semaine après l'attaque meurtrière contre un hôtel à Kaboul, la capitale afghane a une fois de plus été le théâtre d'un massacre. Une ambulance piégée a explosé dans l’un des quartiers les plus animés de la ville, faisant près de 100 morts et 235 blessés.

Dans un communiqué, la présidence afghane a qualifié l'attentat — revendiqué par le porte-parole des talibans — de «crime contre l’humanité».