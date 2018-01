Attentat de Québec: une troisième journée de commémorations s’amorce

Une troisième journée de commémorations s’est amorcée, dimanche, pour souligner la mémoire des six Québécois de confession musulmane qui sont tombés sous les balles d’un tireur dans la grande mosquée de Québec, il y a près d’un an.



Les événements s’étaient davantage concentrés à Québec dans les derniers jours, mais dimanche après-midi, un rassemblement a eu lieu à Montréal pour commémorer le drame.



La mairesse de la métropole, Valérie Plante, était présente avec d’autres élus municipaux à l’événement, lors duquel une minute de silence a été observée en l’honneur des victimes.



Dans son discours, Mme Plante a souligné la nécessité pour les élus de toute allégeance politique de travailler à rendre Montréal plus inclusive.



En point de presse après son allocution, la mairesse a expliqué qu’il était important pour toutes les communautés de pouvoir participer à la vie citoyenne en ayant un emploi, un toit et en se sentant libres dans leur ville.



D’autres rassemblements sont prévus à Montréal lundi — le jour exact de l’anniversaire.



Rassemblement spirituel à Québec



De retour à Québec, un rassemblement spirituel est organisé dimanche soir avec des représentants des communautés musulmane, juive et des Premières Nations.



L’événement, qui aura lieu au Pavillon de la jeunesse d’ExpoCité, sera animé par Ève-Marie Lortie et Khadija Saïd. Des proches des victimes seront également présents pour la soirée, qui sera ponctuée par des prières interconfessionnelles et des pièces musicales.



Lundi, au dernier jour des commémorations, les gens de Québec seront invités à apporter des fleurs et des chandelles pour une cérémonie qui aura lieu à l’extérieur, près de la mosquée.



Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a déjà annoncé qu’il participerait cet événement. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, sera aussi présent.



Des rassemblements sont prévus partout au Canada pour cet anniversaire, dont à Halifax, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver.