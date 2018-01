Tourner le dos

Nous sommes en 1883, à Terre-Neuve, dans la jolie baie de Heart’s Content. Le câble transatlantique émerge là et, avec lui, les nouvelles destinées à l’Amérique tout entière. C’est Frederick Gisborne, un ancien employé de la Montreal Telegraph, formé par un élève de l’inventeur Samuel Morse, qui a contribué à développer ce centre incontournable de la communication mondialisée.

Grâce à ce précieux relais de Terre-Neuve, l’Amérique apprend vite le pire drame du siècle : une explosion, des lames de feu puis une secousse dont l’onde de choc fait plusieurs fois le tour de la Terre, suivi d’un tsunami répercuté en rafales destructrices dont les vagues touchent l’Europe. Les scientifiques estiment aujourd’hui que la violence de l’explosion initiale, le 27 août 1883, a été 10 000 fois supérieure à celle de la bombe atomique lâchée sur Hiroshima en 1945.

L’éruption du volcan Krakatoa, en cette fin d’août 1883, fait des dizaines de milliers de morts. En Indonésie, les côtes sont dévastées. Des cadavres flottent à la dérive sur l’océan pendant des mois. Sous la puissance d’une telle déflagration, l’atmosphère s’est gorgée de particules qui réverbèrent les séquelles de la catastrophe. Pendant des années, partout autour du globe, les ciels apparaissent plus rouges que jamais et témoignent ainsi de la mort qu’a semée le volcan gris.

Le cri d’Edvard Munch, un des tableaux les plus emblématiques de la modernité picturale, est largement tributaire de cette catastrophe. Ce cri du malheur, lancé depuis les profondeurs du gouffre noir de cette bouche ouverte, doit beaucoup aux effets de ce drame, comme l’ont montré les historiens de l’art. Munch a d’ailleurs parlé des conditions de réalisation de son tableau, du caractère étrange du ciel dont il rend compte en arrière-plan. Il écrit : « J’ai peint ce tableau — peint les nuages comme du véritable sang. Les couleurs hurlaient. » Ailleurs, le peintre dit encore ceci : « Je sentis que la nature était traversée par un long cri infini. »

Je ne sais plus quel caricaturiste québécois a eu un jour l’idée de reprendre le personnage hurlant et apeuré de Munch en substituant à ce ciel tragique l’image crépusculaire de la carte d’assurance maladie, symbole depuis 1976 du système de santé québécois. C’était, je crois, le grand Serge Chapleau.

Cet horizon enflammé, connu sous le nom de « carte-soleil », invite à croire à un avenir radieux. Mais il peut aussi évoquer, quand on y pense, tel que l’évoquait au fond le caricaturiste, une suite d’angoisses accumulées face à un système dont il est issu. Car, pour toute réponse à la détresse collective en matière de santé, il s’est toujours trouvé, dans l’histoire de ce demi-pays, des gens assez grossiers pour plaider, à la manière grotesque déjà employée par Maurice Duplessis, que la seule assurance valable contre la maladie restait la santé et l’argent privé.

En 1970, l’implantation du régime d’assurance maladie du Québec fut accueillie à raison comme une promesse de libération de ces perspectives outrageantes pour le bien commun.

Nous partions de loin. Entre 1897 et 1911, le taux de mortalité infantile à Montréal est semblable à celui de Calcutta, en Inde, à la même époque, les deux cités appartenant à l’Empire colonial britannique. Encore dans les années 1920, le taux de mortalité infantile chez les franco-catholiques montréalais est de l’ordre du double de ce qu’on observe à Toronto.

Les héritiers de ces quartiers peuplés par la misère ne sont jamais devenus tout à fait étrangers à cette condition d’antan. Ainsi, la population d’Hochelaga-Maisonneuve meurt encore en moyenne près de 10 ans plus jeune que celle de Westmount, comme l’a montré une étude universitaire.

Dans d’innombrables pointes, au gré de lettres adressées aux journaux, Jacques Ferron a témoigné de la goujaterie de ses collègues médecins face à cette pauvreté. Ferron rappelait au passage les murs auxquels se sont heurtés ceux qui, à la manière du Dr Norman Bethune, se souciaient moins de voir leur salaire augmenter en flèche que d’obtenir les moyens d’exercer, au mieux et pour tous, le rôle social imparti à leur profession. Or, ce modèle qu’ils combattaient, modèle où le statut de médecin s’apparente à celui d’un calife tout puissant qui s’enrichit gaiement, se trouve à nouveau en pleine expansion, placé au milieu d’une structure de plus en plus technocratisée où le malade voit son humanité réduite à un statut de client. Nous voici revenus à l’ère des primes de toutes sortes, primes à la jaquette, primes à la ponctualité. La population, elle, déprime.

René Lévesque, à la charnière des années 1960-1970, ne cesse de pester contre la direction prise par un système qui s’éloigne de ses fins humanistes. Il écrit : « Dans nos orgies budgétaires aux fruits si décevants […], il n’est sans doute rien de plus stupidement onéreux que le fouillis hospitalier. »

Dire de la nouvelle carte d’identité qu’annonce notre système de santé qu’elle est terne et sans âme constitue presque un euphémisme. Cette carte beige à l’allure insignifiante piétine une image forte d’espoir. Elle rend compte, ce faisant, de la montée d’un système technocratique qui ne cesse, dans un épuisant mouvement de va-et-vient, de perdre de vue l’horizon humain. Comme si au fond nous étions bêtement convaincus de trouver la lumière en tournant le dos au soleil.