Quoi surveiller en fin de semaine?

1

Le PQ en conseil

Le Parti québécois se réunit à Saint-Hyacinthe ce week-end alors que la formation souverainiste reçoit de mauvaises nouvelles du sondage Léger-Le Devoir diffusé ce matin.

Le PQ stagne à 20 % dans les intentions de vote et son chef, Jean-François Lisée, n’est désigné comme éventuel « meilleur premier ministre » que par un électeur sur dix. Le même nombre (9 %) juge que le PQ représente le changement (un petit point de plus que le PLQ, au pouvoir depuis 15 ans) et une personne sur vingt (5 %) croit que ce parti fondé il y a cinquante ans va l’emporter aux prochaines élections.