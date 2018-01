Jacques Languirand est mort à l’âge de 86 ans

L’écrivain, philosophe et homme de radio Jacques Languirand, qui a arpenté « Par quatre chemins » les ondes de Radio-Canada pendant quatre décennies, est décédé vendredi à l’âge 86 ans de la maladie d’Alzheimer, a annoncé la famille par communiqué



M. Languirand était atteint de la maladie d’Alzheimer depuis quelques années, et c’est d’ailleurs cette maladie qui l’avait poussé à « accrocher son micro » en 2014.



La famille indique qu’une cérémonie intime aura lieu plus tard, et elle demande de vivre son deuil en privé.



Né le 1er mai 1931, Jacques Languirand n’avait que 18 ans lorsqu’il a décidé de s’exiler à Paris, où il a notamment été chroniqueur à l’antenne de la « RDF » — la Radiodiffusion française. De retour au Québec à la fin des années 1950, il prend sa place à la télévision, participant à plusieurs émissions d’information.



Jacques Languirand laissera aussi sa marque comme dramaturge et essayiste. On lui doit notamment les pièces Les Insolites et Les Violons de l’automne, qui lui ont valu un Prix du gouverneur général en 1962, et, plus récemment, Faust et les radicaux libres et Feedback.



En 1971, il arrive à la barre de l’émission de radio « Par quatre chemins », diffusée à Radio-Canada, dans laquelle il aborde différents thèmes, allant de l’environnement à la politique en passant par la spiritualité. Cette émission, il la pilotera pendant 43 ans, avant d’annoncer que la maladie le forçait à tirer sa révérence.



« J’ai aussi perdu ma vigueur et cette motivation si nécessaire pour faire mon métier comme vous le méritez », avait-il avoué en ondes, en février 2014, alors qu’il animait sa dernière émission. À ce moment, il semblait avoir accepté la maladie, et même sa mort qu’il savait approcher.



« J’accepte la fin. J’ai 83 ans, mais vous savez quoi ? Je suis convaincu qu’il y a une vie après la mort. J’entends bien y poursuivre ma formation », déclarait-il au journal La Presse en octobre 2014, à l’occasion de la sortie d’une biographie à son sujet, Le cinquième chemin, signée Aline Apostolska.



Prix Guy-Maufette



Grand amoureux du français, il avait obtenu en 2004 le prix Georges-Émile-Lapalme pour la qualité et le rayonnement de la langue. Il avait également à cœur la cause environnementale, ce qui l’a mené à être porte-parole du Jour de la terre et de la coalition Québec Vert Kyoto, qui lutte contre les gaz à effet de serre.



Il avait aussi cofondé le Festival des films sur l’environnement de Portneuf et participé à la série documentaire de Télé-Québec « Les artisans du rebut global ». En 2006, il a été admis au Cercle des Phénix, qui regroupe des personnalités québécoises reconnues pour leur contribution personnelle remarquable à la cause de l’environnement.



Au fil des ans, il a obtenu de nombreux prix, incluant le Prix spécial du jury du Concours international de théâtre de la Fondation Alexandre-S.-Onassis pour Faust et les radicaux libres, en 2001.



En 2012, il reçoit le prix Guy-Maufette, qui récompense des personnes qui contribuent de façon exceptionnelle à l’évolution de la radio et de la télévision.



En 2011, alors qu’il s’apprêtait à amorcer la 41e saison de « Par quatre chemins » à la Première chaîne de Radio-Canada, Jacques Languirand a suscité une controverse qui a mené à sa suspension temporaire. Lors du lancement de la saison radiophonique, en août, M. Languirand n’avait pas aimé que son émission ne soit pas incluse dans le dévoilement de la programmation 2011-2012.



« Ces imbéciles […] ont oublié de me mettre sur ce plateau alors que, cette année, j’entreprends ma 41e saison de l’émission “ Par 4 chemins ” », avait-il lancé à voix haute, avant de faire un doigt d’honneur devant une dizaine de ses collègues et les patrons de la boîte. L’animateur avait été suspendu au lendemain de cet esclandre, avant de retrouver son micro quelques semaines plus tard, en octobre.



Des allégations plus graves, à caractère sexuel, sont venues assombrir les dernières années de la vie de Jacques Languirand, alors qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer.



Aucune accusation n’a jamais été portée, et la famille de M. Languirand s’était empressée de dénoncer ce qu’elle qualifiait d’« acharnement » à l’endroit de l’ex-animateur. Les Languirand ajoutaient que les seules personnes qui pourraient répondre à toutes ces questions n’étaient plus en mesure de le faire.



Hommage de Radio-Canada



Le réseau qui lui a permis de faire de la radio pendant si longtemps a souligné le long parcours de ce « géant des communications » et de cette « figure marquante de notre histoire culturelle et médiatique. »



« Par sa curiosité ouverte à tous les horizons, son immense culture, sa capacité remarquable à se renouveler sans cesse, Jacques Languirand pouvait tour à tour nous ouvrir les portes des avancées de la contre-culture, soulever des questions fondamentales sur la vie et la société, se faire l’écho des développements les plus inspirants de la science et de l’art », a déclaré le vice-président principal de Radio-Canada, Michel Bissonnette.



« Sans parler de cette voix, de ce ton et de ce rire qui n’appartenaient qu’à lui. Les cégépiens qui ont découvert Par 4 chemins à ses débuts avaient l’âge de la retraite à ses dernières saisons. C’est dire le nombre de générations qu’il a inspirées, voire même éveillées. »