Dans le rétroviseur: Eric et Lola

On n’a jamais pu dire qui ils étaient, mais la séparation d’Eric et Lola a néanmoins fait d’eux des vedettes anonymes : voilà cinq ans aujourd’hui, la Cour suprême du Canada confirmait dans un jugement serré qu’une union libre ne valait pas un mariage sur le plan juridique (on résume, bien sûr).

La cause de Lola, qui revendiquait de son ex-milliardaire une pension pour elle-même (et non seulement pour leurs enfants), a lancé un débat sur la vétusté du droit de la famille québécois. Le gouvernement a commandé un vaste rapport sur la question — resté lettre morte depuis.