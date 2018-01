3

La crue du jour : Paris

À chacun ses intempéries : pendant que le Québec absorbe tout ce que le ciel peut envoyer comme format de précipitations, la France subit des inondations qui menacent une partie du pays. La Seine est en crue, le Rhin sur le point de sortir de son lit et plus de 20 départements sont en alerte.

À Paris, les inondations forceront la fermeture d’au moins une ligne du RER (Réseau express régional). On s’attend à ce que l’eau monte au moins jusqu’à vendredi. Et au Québec ? Au lendemain d’une tempête étonnante, ce sera froid aujourd’hui, très froid demain, moins froid vendredi que jeudi et plutôt chaud samedi. On suit ?