Féminisme: je ne suis pas malade, je suis lucide

«Dans la foulée des mouvements #MeToo, #BalanceTonPorc, #MoiAussi, #EtMaintenant, #TimesUp et autres appels à la liberté de parole et de dénonciation s’exprime une nouvelle conscience collective», selon l'auteure.

Au lendemain de la Marche des femmes, qui a rassemblé des centaines de milliers de manifestant·e·s aux quatre coins de la planète, force est de reconnaître le chemin parcouru en faveur de l’égalité, mais aussi que l’année qui vient de se terminer a amplifié la montée d’une nouvelle culture féministe qui, plus que jamais, revêt des airs universels.

Dans la foulée des mouvements #MeToo, #BalanceTonPorc, #MoiAussi, #EtMaintenant, #TimesUp et autres appels à la liberté de parole et de dénonciation s’exprime une nouvelle conscience collective, un ras-le-bol des comportements discriminatoires, sexistes et abusifs envers les femmes. Cette conscience s’exprime aussi avec son lot d’amalgames, qui met dans le même panier un imposant éventail de comportements dorénavant jugés socialement intolérables.

Sur ce plan, toutefois, on assiste aussi à une polarisation du débat, lequel, n’en déplaise à certain·e·s, est nécessaire. Sans cadre, sans prescription, sans l’absence d’un consensus définissant les frontières de l’acceptabilité, c’est toute la sphère relationnelle entre hommes et femmes qui est remise en cause, voire l’ordre social. À la base, notre message est simple : nous en avons assez, nous mettons à bas la culture sexiste. Nous exigeons un changement radical, qui s’est trop longtemps fait attendre, des conventions sociales. Nous voulons nous exprimer et, surtout, être comprises. Le féminisme a un nouveau visage. Ne nous percevez surtout pas comme des femmes en colère. Comprenez que nous sommes déterminées.

Ce vaste mouvement social se traduit par une prise en charge, une prise de parole, une nouvelle liberté d’expression, portée par une nouvelle génération de voix féministes. Nous nous inspirons des batailles menées par nos pionnières, certes. Mais nous en amplifions la portée en nous réappropriant l’espace public. Nous voulons les hommes à nos côtés. Nous exigeons que la quête universelle pour l’égalité ne se trame plus sur fond de bataille, mais que nous fassions front commun. Le féminisme, ce n’est plus un débat par et pour les femmes. Il ne s’agit pas de nous rassembler entre femmes et de faire du renforcement positif. Nous l’avons compris il y a longtemps. S’il a fallu que ce tsunami de dénonciations inonde l’espace public et la Toile, l’auditoire n’en aura été que plus vaste et l’opportunité d’effectuer de réels changements n’en est qu’accrue.

Ne pas sombrer dans la victimisation

On ne peut certainement plus parler de féminisme en termes de « condition » féminine, qui renforce implicitement l’inégalité entre les sexes plutôt que de miser sur l’impératif égalitaire. J’ose croire que cette époque sémantique est révolue. Ne sombrons pas non plus dans la victimisation. Changeons notre discours, notre approche. Exprimons nos quêtes pour ce qu’elles sont : l’avancement des femmes. Pas question non plus de parler de « tolérance » quand on parle de diversité et de vivre-ensemble. J’ose croire que les choses ont changé. Que nous pouvons nous diriger vers l’avenir avec positivisme. L’avancement des femmes passe par une réalisation et une compréhension collective du fait que l’état des choses actuelles est archaïque. […]

Par contre, j’appelle aussi à la vigilance. Le simple choix des mots importe sur la direction et l’impact d’un tel mouvement collectif. Les propos de Margaret Atwood ou de Julius Grey, évoquant une sorte de chasse aux sorcières et la nécessité d’établir un cadre de dénonciation plutôt que de permettre les amalgames, ont soulevé les passions. Pourtant, ils ont dit tout haut ce qu’une bonne partie de la population pense tout bas : oui au consensus unificateur et dénonciateur ; non au lynchage populaire qui ferait fi de la présomption d’innocence qui régit notre démocratie. Aucun mouvement populaire ne peut fonctionner de façon légitime et pérenne sans cadre clair et défini. Évitons à tout prix l’« un pas en avant, deux pas en arrière ».

Pour moi, être femme n’est pas une condition. Je ne suis pas malade. Je suis lucide. Je suis ambitieuse. J’oeuvre au quotidien pour l’atteinte de l’égalité de droit et de fait. Pour mon avenir, celui des générations futures. Les choses doivent changer. Le dialogue entre les hommes et les femmes est nécessaire, libre des stéréotypes qui ont trop longtemps défini les conventions sociales et régi nos relations. L’ère dominant-domin·é·e est révolue. Nous avons une occasion en or de véritablement faire avancer les choses, ensemble. Tâchons d’en faire bon usage.

Ne nous percevez surtout pas comme des femmes en colère. Comprenez que nous sommes déterminées.