Tempête hivernale: écoles fermées et transports perturbés

Quelles sont les écoles fermées?

La pluie verglaçante qui tombe depuis lundi soir dans le sud-ouest et le centre du Québec a rendu les chaussées et les trottoirs glissants dans la région métropolitaine. Un peu partout dans la province, les élèves auront congé d'école en raison des conditions météorologiques.Les cinq commissions scolaires de l’île de Montréal ont annoncé, avant l’aube, mardi, que toutes leurs activités — services de garde, garderies et bureaux administratifs inclus — sont seront suspendues pour la journée en raison des mauvaises conditions climatiques. Tous les cours en formation professionnelle et à l’éducation des adultes sont aussi annulés.Les cégeps de l'île sont fermés, mais les portes de plusieurs collèges privés demeurent ouvertes.Dans la métropole, tous les cours sont aussi annulés à l'UQAM. Les universités de Montréal, McGill et Concordia restent toutefois ouvertes, tout comme l'Université de Sherbrooke (y compris le campus de Longueuil).À Québec et dans Chaudière-Appalaches, toutes les écoles sont fermées, de même qu'à Laval, en Estrie, dans les Laurentides et le Centre du Québec. Dans Lanaudière, les écoles des commissions scolaires des Affluents et des Samares sont fermées, de même que celles de la commission scolaire de l'Énergie, en Mauricie, et certaines écoles secondaires. En Montérégie, la plupart des établissements scolaires sont également fermés, sauf les écoles de la commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands. Les écoles des commissions scolaires du Lac-Saint-Jean et du Pays-des-Bleuets sont aussi fermées. Pas d'école non plus pour les élèves des commissions scolaires des Monts-et-Marées, dans le Bas-Saint-Laurent et de l'Estuaire, sur la Côte-Nord.En Outaouais, le transport scolaire est annulé, tous comme les cours à l'horaire sur les campus de Gatineau et de Saint-Jérôme de l'UQO.

Quel est l'état des routes?



La pluie verglaçante rend les chaussées glissantes sur plusieurs routes et autoroutes, alors que plus à l’est, c’est la neige qui nuit à la conduite automobile.



En fin de nuit, mardi, Transports Québec rapporte que les chaussées du sud-ouest québécois sont partiellement glacées ou enneigées sur les autoroutes 10, 15, 20, 30, 35 et 40. Elles sont complètement glacées sur certaines routes achalandées de la Montérégie, dont la 112, la 116 et la 132.

Sur l’île de Montréal, les rues principales sont généralement couvertes de gadoue, mais plusieurs rues secondaires et trottoirs sont glacés. Urgences-santé conseille d'éviter, si possible, les déplacements et d'être prudent en raison de la chaussée glissante.

Soyez extrêmement prudent aujourd'hui et si vous pouvez reporter vos déplacements, faites-le. Si vous ne pouvez pas, assurez-vous d'avoir les chaussures adéquates et restez vigilant en regardant où vous marchez. https://t.co/pCHTBzCV4A — Urgences-santé (@Urgences_sante) 23 janvier 2018

En Outaouais et en Estrie, la plupart des routes sont enneigées, mais la visibilité est bonne. Il en est de même pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, mais la visibilité dans ces régions est souvent réduite, en particulier sur les autoroutes 40 et 55, tout comme sur les autoroutes 15 et 25 dans la région Laurentides-Lanaudière.



Certains centres de ski ont également décidé de fermer les pistes pour la journée.



Transports Québec rapporte que dans la région de Québec, les autoroutes 20, 40 et 73, de même que les routes 132 et 138 sont enneigées et que la visibilité est réduite. Il y a de la poudrerie dans ces secteurs, toute comme sur la route 175 menant à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.



La route 138, sur la Côte-Nord, de même que la route 132 dans le Bas-Saint-Laurent sont enneigées, mais la visibilité est bonne. Les conditions sont les mêmes sur les principales routes de l’Abitibi-Témiscamingue.

Le transport en commun est-il affecté?

La Société de transport de Montréal (STM) ne rapportait pas de retards significatifs en matinée, mais conseillait la prudence à ses usagers.

Conditions #météo : pas d’impact majeur sur le réseau bus, mais les trottoirs et les voies de circulation sont glacés. Soyez prudents dans vos déplacements! #stminfo — STM (@stminfo) 23 janvier 2018

À Longueuil, en matinée, le RTL rapportait des retards d'une quinzaine de minutes en raison des conditions météo.

Statut à 7h30: Retards d'environ 15 minutes sur le réseau dû aux conditions routières plutôt difficiles. Voie réservée pont Champlain ouverte. Le RTL vous remercie de votre compréhension et vous souhaite une bonne journée! — RTL_info (@RTL_info) 23 janvier 2018

À Québec, le Réseau de transport de la Capitale rapporte plusieurs retards et des départs annulés.

Plusieurs parcours accusent de 10 à 15 minutes de retard en raison des accumulations de neige. Prévoyez plus de temps pour vos déplacements #AlerteRTC #rtcquebec — RTC (@RTCQuebec) 23 janvier 2018

Risquez-vous d'être privé d'électricité?

Hydro-Québec rapportait une quarantaine d'interruptions de service au Québec en matinée, vendredi. Plusieurs centaines d'usagers étaient privés d'électricité en Outaouais, en Chaudière-Appalaches et à Montréal.

Et les aéroports?

Les voyageurs devront s'armer de patience. À l'aéroport Montréal-Trudeau, de nombreux vols ont été annulés ou retardés en matinée en raison du mauvais temps.

Même chose à l'aéroport Jean-Lesage de Québec, où la météo a compliqué les choses ce matin.