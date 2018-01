1

Et les finalistes sont…

Roulement de tambour: c’est jour de nominations aux Oscar, en vue de la cérémonie du 4 mars 2018. Des favoris au titre de meilleur film? The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Dunkirk, Call Me by Your Name et Lady Bird sont en tête de liste sur les sites spécialisés. Blade Runner 2049 ? Peut-être dans les prix techniques.

L’an dernier, la cérémonie avait été marquée par le plus gros scandale de l’histoire de l’humanité (ou presque): l’Oscar du meilleur film — le clou de la soirée — avait d’abord été remis à La La Land, avant que Moonlight soit finalement déclaré vainqueur dans ce qui restera une séance d’anthologie du cafouillage.