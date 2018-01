EtMaintenant, les modérées!

Ouf ! Je ne serais pas toute seule à penser que certaines parties du manifeste de Catherine Deneuve et Cie sont intéressantes. En effet, dans Le Devoir, concernant le désormais célèbre texte des Françaises, la chroniqueuse Odile Tremblay soulignait « que tout n’était pas faux dans leur missive ».

J’ai 53 ans. Suis-je déjà trop vieille pour m’exprimer ? Voilà entre autres ce qu’on a reproché à l’icône du septième art.

Bien que je participe souvent à des manifestations visant à dénoncer les injustices subies par les femmes, j’avoue que le statut de victime m’indispose parfois. Tout comme la justice expéditive me procure un fort malaise. Oui, je suis favorable à #MoiAussi, par contre, j’insiste pour que les victimes portent plainte afin qu’une condamnation officielle soit prononcée par les tribunaux. Accepterions-nous que notre père, notre frère, notre amoureux, notre fils soit détruit ainsi sur la place publique sans aucune possibilité de se défendre ? Finalement, il y a le domaine des arts sur lequel la censure semble s’abattre. Je peins. Je fréquente les musées et je vais au cinéma. En plus de travailler dans une salle de spectacles depuis 20 ans. Vive les arts libres ! Je refuse un paysage culturel qui ressemblerait à une réalisation de l’équipe de… Passe-Partout !Modérées du monde entier, exprimez-vous !