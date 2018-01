Quatre jours de commémorations pour les victimes de la mosquée de Québec

Le triste anniversaire de la fusillade de la Grande Mosquée de Québec, lors de laquelle six personnes ont été tuées, sera commémoré pendant quatre jours, par une série d’activités dans la capitale.

C’est le 29 janvier 2017 qu’un tireur a pénétré dans la mosquée, pendant la prière. Il a abattu six personnes et fait cinq blessés graves.

Les multiples meurtres de ces pères de famille, tous d’une même communauté religieuse, ont marqué les Québécois.

Un an plus tard, plusieurs événements auront lieu, le premier étant prévu vendredi prochain : le colloque « Vivre ensemble avec nos différences » est organisé par le Centre de prévention contre la radicalisation menant à la violence et sera tenu au Palais Montcalm.

Également vendredi, une prière aura lieu à la Grande Mosquée de Québec, là où s’est produite la fusillade. Elle est ouverte à la communauté musulmane de Québec, mais pourra être visionnée en direct par l’ensemble de la population.

Un documentaire intitulé Ta dernière marche dans la mosquée sera projeté samedi en début d’après-midi à l’Université Laval. Puis la Grande Mosquée de Québec tient une journée portes ouvertes lors de cette même journée, offrant une visite de l’exposition des messages de sympathie reçus tout au long de l’année et des rencontres avec les familles des défunts et des autres victimes.

Dimanche sera un jour de recueillement spirituel en mémoire des victimes, ouvert à tous avec musique et prières de toutes confessions et des témoignages des proches des victimes. Le Pavillon de la Jeunesse d’Expo-Cité accueillera l’événement.

Et lundi, le jour anniversaire de l’attentat, une commémoration citoyenne aura lieu dans le stationnement de l’Église Notre-Dame-de-Foy, à quelques pas de la mosquée visée par le tireur. La population est invitée à se rassembler en symbole de solidarité et à déposer fleurs et bougies près de la Grande mosquée de Québec.