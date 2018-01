Un séjour à Montréal en attendant le printemps

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Un navire de guerre de la marine américaine passera l’hiver dans le port de Montréal à la suite de l’interruption de son parcours à cause de la glace et du froid. Le USS Little Rock, mis en service à Buffalo le 16 décembre, devait se rendre à son port d’attache à Mayport, en Floride. Le navire de 118 mètres a plutôt été immobilisé à Montréal depuis la veille de Noël en raison de couches de glace particulièrement imposantes. La lieutenante Courtney Hillson a indiqué que la marine américaine avait décidé de laisser le navire en place jusqu’à ce que les conditions hivernales s’améliorent. Bien qu’il n’y ait pas de date de départ prévue, elle a indiqué que la voie maritime du Saint-Laurent est généralement navigable à partir de la mi-mars. Mme Hillson a affirmé que l’équipage se portait bien et s’attarderait aux préparatifs et à la formation en attendant de pouvoir repartir.