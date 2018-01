Quoi retenir de la fin de semaine?

2

Attaque nocturne à Kaboul

Au moins 18 personnes, dont 14 étrangers, ont perdu la vie à Kaboul dans la nuit de samedi à dimanche. Un commando de six hommes armés est entré dans le luxueux hôtel Intercontinental de la capitale afghane et a tiré à vue dans la salle à manger, en plus d’y prendre des otages et d’y déclencher un incendie.



L’attaque a duré une douzaine d’heures et a été revendiquée dimanche matin par le porte-parole des talibans.