Les femmes marcheront dans la foulée du mouvement #MoiAussi

Des marches des femmes se tiendront dans des dizaines de villes du pays samedi, un an après les rassemblements historiques qui ont coïncidé avec l'intronisation de Donald Trump à la présidence des États-Unis.Les organisateurs affirment ressentir un élan qu’ils n’auraient pas pu prévoir lorsqu’ils sont descendus dans les rues le 20 janvier dernier.Ce jour-là, plus d’un demi-million de femmes convergeaient vers la capitale américaine pour manifester contre Donald Trump, qui avait tenu des propos sexistes à l’égard des femmes.Les participantes aux marches estiment que leurs craintes face à l’arrivée au pouvoir du gouvernement Trump se sont concrétisées, mais que leur cause a fait du chemin depuis un an.Des militants, comme Sara Bingham de Women's March Canada, soutiennent que le mouvement mouvement #MoiAussi constitue un exemple de la façon dont les voix des femmes sont entendues.Au moins 38 villes à travers le Canada tiendront des marches, des rassemblements ou d’autres événements lors du premier anniversaire de l'intronisation de Trump.