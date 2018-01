Quoi surveiller cette fin de semaine?

5

Dans le rétroviseur

Le fleurdelisé était élevé pour la première fois sur l’hôtel du Parlement de Québec le 21 janvier 1948, à 15 h, il y a donc 70 ans. L’adoption officielle du drapeau avait été votée quelques heures plus tôt par l’Assemblée législative sous le contrôle de Maurice Duplessis.



Les racines du drapeau bleu et blanc orné de fleurs de lys remontent aux armoiries des premiers rois de France. En 2001, l’Association nord-américaine de vexillologie a mené un sondage qui a désigné le fleurdelisé comme le troisième plus beau parmi 72 drapeaux d’États, provinces et territoires nord-américains, derrière ceux du Texas et du Nouveau-Mexique.