Lac-Mégantic: pas de verdict rendu

Sherbrooke — Au procès portant sur le déraillement de train à Lac-Mégantic qui a fait 47 morts, le jury a terminé sa huitième journée de délibérations sans remettre au juge la précieuse enveloppe contenant les verdicts. Le jury de 12 personnes ne s’est pas manifesté jeudi, pas plus que la veille. Lundi, il avait posé des questions au juge Gaétan Dumas, qui préside le procès, et mardi, il s’était déclaré dans l’impasse, incapable de prononcer trois verdicts unanimes. Si le jury ne réussit pas à s’entendre , le juge peut dissoudre le jury et mettre fin au procès.