Avortement

Les négociations budgétaires urgentes n’empêcheront pas le président américain de s’adresser ce midi aux manifestants anti-avortement qui se rassemblent à Washington. Il n’y sera pas en personne : son discours sera relayé par l’intermédiaire d’une plateforme de diffusion vidéo en direct.

La première « March for Life » a été organisée en 1974, un an après la légalisation de l’avortement par la Cour suprême. En général, les participants y sont plus nombreux pendant les présidences démocrates.