Combattre l’intolérance

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’entrevue avec M. Hassan Guillet au sujet du combat contre l’islamophobie. M. Guillet est un homme de bonne volonté pour qui j’ai beaucoup de respect. Mais il se trompe de cible dans son combat. Le combat contre l’islamophobie est un combat légitime, mais limité, car il ne concerne que la communauté musulmane tandis qu’il y a un combat beaucoup plus grand qui concerne tout le monde : celui contre l’intolérance. Les personnes intolérantes n’acceptent pas la différence et considèrent tous ceux qui ne pensent pas comme eux ou ne vivent pas comme eux comme des mécréants ou des infidèles, et ceci dans toutes les idéologies. Pensons seulement à l’Inquisition espagnole chez les chrétiens et à tous les massacres commis par les nazis ou les communistes ! Alors, luttons tous ensemble contre l’intolérance, et vive la fraternité !