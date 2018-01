Une pensée pour «Pops»

18 janvier 2018Gérald Tremblay et Suzanne Tailleur

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès du père Emmett Johns, un grand humaniste qui a pleinement accompli la mission sur terre que Dieu lui avait confiée.

Nous avons, Suzanne et moi, passé toute une nuit avec lui et plusieurs de ses jeunes dans sa roulotte avant mon élection de 2001. Jusqu’à 4 h du matin il nous avait alors sensibilisés à la vie difficile et parfois tourmentée de ces jeunes qui nous avaient confié leurs détresses, mais surtout leurs besoins.

Nos chemins se sont croisés à de nombreuses reprises par la suite, que ce soit au refuge (le bunker), au centre de jour, lors du lancement de son livre ou aux soirées de financement des Logies Rose Virginie que coprésidait Suzanne. Nos conversations se poursuivaient lorsqu’on le reconduisait à sa résidence.

Cet homme de compassion comprenait l’importance de la dignité humaine, les besoins des jeunes, et leur donnait de l’espoir.

Nous vous sommes très reconnaissants, Pops, de votre bonté, de votre générosité, et de nous avoir permis de vivre avec vous des moments uniques de paix et de sérénité. Nos pensées et nos prières vous accompagnent. Restez toujours avec nous, car vous êtes réellement le bon Dieu dans la rue.