À l’écoute des voix discordantes

Margaret Atwood, auteure de La servante écarlate, attaquée pour avoir qualifié les stratégies du mouvement #MeToo de « symptôme d’un système judiciaire brisé », s’interrogeait dans un texte publié samedi dans le Globe and Mail : « Suis-je une mauvaise féministe ? »

Pourtant, elle avait mis le doigt sur le bobo. C’est faute d’être prises au sérieux par les policiers et les tribunaux que des femmes ont dénoncé leurs agresseurs par le truchement des médias sociaux. Mauvaise féministe à priver de sa carte du parti, Atwood ? Allons donc !

Fallait que la cause des femmes et des hommes agressés soit juste pour que les voix discordantes ne se soient pas exprimées plus tôt, tout en grognant dans l’ombre.

Un silence rompu par la fameuse lettre des 100 Françaises, dont l’actrice Catherine Deneuve, publiée dans Le Monde la semaine dernière en critique au mouvement #MoiAussi, qui saluait la liberté des hommes d’importuner les femmes (sic !) tout en s’inquiétant d’un climat de délation.

Elle a reçu tant de claques, l’interprète des Parapluies de Cherbourg et d’Un conte de Noël. Malheur à celle qui devint la tête de proue de ce collectif pour cause de célébrité : « Bourgeoise ! », « Déconnectée ! », « Antiféministe ! ». Ne manquaient qu’« Australopithèque ! » et « Bachi bouzouk ! » par la bouche du capitaine Haddock.

Certains médias ont même rappelé, comme témoin à charge, le rôle ambigu de Deneuve en bourgeoise prostituée dans Belle de jour en 1967, grand film de Buñuel, tiré d’un roman de Joseph Kessel, qu’elle n’avait ni écrit ni mis en scène. Rien à voir !

Plus vicieux, Silvio Berlusconi, roi italien de la bunga bunga, aura salué, après lecture, « ses saintes paroles ». L’actrice dut s’excuser pour ceci et pas pour cela, remettre les masculinistes à leur place, calmer le jeu.

Le monde du spectacle, aux premières loges depuis la chute de la statue Weinstein, nourrit ce feuilleton de visages célèbres à offrir en gros plan. La blondeur de l’icône fit merveille.

Les femmes n’ont pas eu la vie facile sous le patriarcat français (dans le milieu du cinéma surtout). On ne peut s’attendre à ce qu’elles renient toutes leurs choix, leurs arrangements, leur passé amoureux. Le problème vient du contexte.

On a bien des points de désaccord avec les signataires, mais il y avait moyen d’en prendre et d’en laisser sans insulter à ce point les voix jugées déviantes, surtout en isolant Deneuve et en balayant ses états de service.

Inquiétant unanimisme

Dimanche, à Tout le monde en parle, le plateau relançant l’affaire eut le mérite du métissage, avec des invitées venues d’horizons divers, en débat civilisé.

Le mot-clic #EtMaintenant, lancé à cette émission, appelant au respect des femmes et à l’égalité des genres, demandait entre autres : « Qui voudrait, en démocratie, de la pensée unique ? »

De fait, l’unanimisme des applaudissements sans nuances au mouvement #MoiAussi menace le dialogue. Et s’il fallait vraiment libérer la parole sur l’agora…

Bien naïf qui s’étonne qu’un mouvement bousculant à ce point l’ordre établi — le règne du patriarcat est millénaire — suscite des remous. Toute révolution pousse les modèles d’hier à protester, tôt ou tard, surtout dans les cas d’une justice expéditive pour les agresseurs désignés, qui effraie.

Ce ras-le-bol des femmes et d’autres victimes d’abus de pouvoir réclamera une série de mutations sociales sur le long terme et dans toutes les sphères. Autant protéger ses arrières, aiguiser son argumentation et s’armer pour la besogne, car il y aura d’autres lettres et d’autres tirs nourris. Des effets de ressac aussi.

Tout en appuyant les libérations de parole, on peut craindre pour la démocratie les dérapages, avec carrières et vies brisées sans présomption d’innocence ni procès. Tôt ou tard, l’appareil juridique devra s’ajuster et reprendre les rênes des dénonciations.

Il faut débattre et débattons. Avoir trop cogné sur Catherine Deneuve et consoeurs, qui vécurent la drague en France dans sa frange dure, mit surtout en lumière l’émotivité soulevée par une vague opposée. Ces 100 signataires ont défendu le rapport à la séduction qu’elles ont connu, preuve que l’empire d’hier vacille.

Pour avoir dénoncé une justice expéditive avec mise en accusation publique d’individus qui n’ont pas eu la possibilité de répondre et de se défendre, elles avaient toutefois raison.

Raison aussi de départager les agresseurs sexuels des hommes forcés à la démission pour avoir touché un genou ou fait de simples propositions sexuelles. Allez empêcher le désir de s’exprimer… Elles auraient dû dénoncer la drague lourde, mais tout n’était pas faux dans leur missive.

D’ailleurs, le mot-clic #EtMaintenant répond aux signataires françaises à coups de nuances qui s’imposaient. « Il ne s’agit pas de jouer à la police des moeurs, d’empêcher le jeu de la séduction… ou de lancer une chasse aux sorciers », affirme ce mouvement québécois à ceux et celles qui ne savent plus sur quel pied danser.

Comme quoi, entre mots-clics et collectifs, les femmes (avec les hommes) gagnent à entrechoquer leurs témoignages pour mieux ouvrir l’avenir et l’infiltrer.