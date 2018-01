Discussions pour des funérailles nationales pour le père Johns

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

La dépouille du père Emmett Johns, alias Pops, sera exposée les 25 et 26 janvier dans le hall de l’hôtel de ville de Montréal. Québec confirme par ailleurs que le fleurdelisé sera mis en berne le jour de ses funérailles et confirme être en discussion avec les proches du fondateur de l’organisme Dans la rue afin de décider s’il profitera de funérailles nationales. « Avant tout, on va demander aux personnes autour de M. Johns ce qu’elles souhaitent. Il est possible qu’on puisse offrir, comme on l’avait fait pour [Janine] Sutto, un soutien protocolaire pour les funérailles », a déclaré mardi le premier ministre Philippe Couillard. Il participera ce mercredi à une veillée en l’honneur du père Johns, au parc Émilie-Gamelin à Montréal.