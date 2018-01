Cesser d’importuner, apprendre à flirter

Qu’un individu utilise sa situation de pouvoir pour harceler une personne ou pour tenter d’obtenir des relations sexuelles est bien entendu inacceptable. Ce comportement doit être dénoncé par ceux et celles qui le subissent ou qui en sont les témoins. Comme ces dénonciations se sont élargies pour inclure une panoplie de comportements : attouchements divers, blagues sexistes, commentaires à connotation sexuelle, elles ont provoqué un ressac. La récente lettre des Françaises dans le journal Le Monde en constitue un symptôme. Ces femmes, craignant des délations abusives et des condamnations injustes par le tribunal populaire, en viennent à défendre, à tort, « la liberté d’importuner », qui n’a évidemment rien à voir avec le flirt et la séduction.

Comment sortir de ce climat confus et délétère ?

Espérons que les cours d’éducation sexuelle proposeront des pistes de réflexion sur les relations non seulement sexuelles, mais également sociales entre les femmes et les hommes. Il est possible de flirter sans toucher de manière importune la personne convoitée ; le flirt ne mène pas nécessairement au lit. Tout le monde devrait apprendre à dire « non » de façon non équivoque. Ensuite, que les plus âgés copient le comportement approprié des plus jeunes comme ils l’ont fait pour le recyclage !

Dans une veine plus ludique, il serait opportun que les jeunes Québécois participent aux activités sociales organisées et supervisées impliquant un certain degré de proximité physique. Par exemple, je leur proposerais des cours de danse que j’ai connus dans mon pays d’origine (République tchèque). Non seulement nous y apprenions à danser, mais aussi à nous conduire correctement avec l’autre sexe, avec respect et grâce.

Comme dans bien des domaines, l’éducation constitue la clé du succès. Apprendre à flirter de façon civilisée, c’est possible. « La liberté d’importuner » n’existe pas. Il n’est jamais ringard de posséder de bonnes manières.