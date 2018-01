Toronto: l’agression sur une jeune musulmane n’a pas eu lieu

La police de Toronto a indiqué lundi que l’histoire voulant qu’un homme ait coupé avec des ciseaux le foulard islamique d’une jeune fille de onze ans, la semaine dernière, était non fondée. Le Service de police de Toronto a mené son enquête sur ce qui était alors considéré comme un crime haineux. Elle conclut aujourd’hui que les allégations n’étaient pas fondées et annonce que son enquête est maintenant close. Aucune accusation ne sera par ailleurs portée contre la jeune fille, Khawlah Noman. L’affaire avait fait le tour du pays, vendredi, et les premiers ministres Justin Trudeau et Kathleen Wynne avaient condamné le geste.