Inconduites sexuelles: des cours de Concordia «réassignés»

Deux professeurs du Département d’études anglaises de l’Université Concordia ont été retirés de leur salle de cours. Leurs cours sont donnés par d’autres enseignants et les livres qu’ils ont écrits ont été retirés de la vitrine de la bibliothèque, a affirmé l’Association des étudiants de Concordia. La réassignation des cours serait en vigueur alors qu’une « tierce partie mène une enquête », écrivent-ils dans une déclaration publiée en ligne vendredi. Plus tôt la semaine dernière, un ancien étudiant de Concordia, Mike Spry, écrivait dans un billet de blogue avoir été témoin d’un nombre « incalculable de cas de gestes d’affection non désirés, d’attouchements, de remarques et de propositions inappropriées » de la part de professeurs de ce département. Un texte qui faisait également écho à d’autres dénonciations en 2014. Le recteur, Alan Shepard, avait dit traiter ces allégations « avec le plus grand sérieux », lançant une enquête dès le lendemain.