Non, Mesdames!

Il n’y a pas qu’aux hommes qu’il faut savoir dire non quand ils nous importunent, nous bousculent et nous poursuivent de leur désir sexuel prétendument irrépressible.

Il faut aussi savoir dire non aux femmes qui ont réussi grâce à leur talent et à leur travail à s‘affirmer suffisamment pour se sentir à l’abri du désir inopportun voire agressif de certains hommes lorsqu’elles manifestent une totale incompréhension des femmes qui n’ont ni leur situation ni leur pouvoir.

Il faut savoir dire non aux femmes solides qui accusent les plaignantes de jouer aux victimes et leur intiment de passer rapidement à autre chose, même en cas de viol.

Il faut savoir dire non aux femmes lettrées qui utilisent la sémantique pour justifier leur complaisance envers les hommes. La galanterie française issue de l’amour courtois (relisez vos classiques, mesdames !) a été inventée pour protéger les femmes de la violence sexuelle masculine, pas pour justifier les gestes des harceleurs ; le féminisme n’est pas la haine des hommes, mais la promotion du respect des femmes et de leurs droits ; la liberté sexuelle n’est pas la libération à temps et à contretemps du désir masculin, mais le pouvoir de choisir qui nous touche et dans quelles conditions.

Il faut également savoir dire non à un écrivain célèbre déclarant comme si c’était une révélation que « tous les hommes ne sont pas des porcs ». Nous le savons ; c’est avec les autres que nous vivons. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de dénoncer ceux qui le sont effectivement et ceux et celles qui au mieux s’en amusent ou les tolèrent, et au pire les protègent.

Il y a des jours où il m’est difficile d’être fière de mes origines françaises.