Le thème du jour: la Corée du Nord

Les ministres des Affaires étrangères d’une vingtaine de pays se réunissent aujourd’hui à Vancouver pour discuter d’un sujet chaud: la Corée du Nord.

La rencontre est coprésidée par le Canada et les États-Unis. Il y aura deux absents de taille à la table, toutefois, car la Russie et la Chine n’y seront pas. La semaine dernière, un porte-parole du gouvernement chinois a soutenu que la rencontre «ne ferait que créer des divisions au sein de la communauté internationale et nuire aux efforts communs pour résoudre de manière appropriée le dossier nucléaire de la péninsule coréenne ».