Le 29 janvier comme jour de deuil

Depuis la demande pour qu’on fasse du 29 janvier une journée nationale contre l’islamophobie, on assiste à une controverse : on est pour, on est contre, on s’invective, le terme islamophobie est controversé, les réseaux sociaux s’emballent, on lit des commentaires haineux, parfois même incriminables.

Tout le monde devrait se calmer. On a besoin d’une trêve et d’un climat social sain à l’approche du 29 janvier. Tous les Québécois de bonne foi et de bon sens dénoncent ces meurtres ignobles et sont pour une forme de commémoration. Ce n’est toutefois pas le moment de décider si le 29 janvier doit devenir une journée nationale contre l’islamophobie. Les émotions sont trop vives. Nos représentants devraient envoyer ce message clair : la demande pour cette journée a été entendue. Une décision sera prise plus tard. Rappelons-nous que le 6 décembre n’est devenu la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes que deux ans après les événements.

Le 29 janvier doit être vécu comme un jour de deuil et d’expression de sympathie et non comme un jour de clivage social. Peu importe la décision qui sera ensuite prise, il faudra rappeler au Centre culturel islamique de Québec que le 29 janvier demeurera toujours une journée de triste commémoration pour tous les Québécois.