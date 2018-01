Importantes inondations dans les provinces maritimes

Halifax — Des vents violents et des averses torrentielles ont frappé les Maritimes, causant d’importantes inondations dans certains secteurs.Deux municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador ont déclaré l’état d’urgence.Environnement Canada a indiqué qu’un système de basse pression avait traversé lentement l’est du pays, déversant au passage de fortes précipitations.Dans le sud du Nouveau-Brunswick, les précipitations ont dépassé les 50 millimètres dans certains endroits. Des secteurs ont même fait état de précipitations de plus de 100 millimètres. Le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et la côte sud de Terre-Neuve devraient aussi recevoir jusqu’à 50 millimètres de pluie.Selon Environnement Canada, la capacité des sols gelés à absorber de tels déluges est réduite. Ce phénomène, combiné à un réchauffement anormal des températures, peut faire fondre rapidement la neige et causer des débordements. Le maire de Corner Brook a déclaré samedi après-midi l’état d’urgence . Des pluies torrentielles et de la fonte des neiges ont endommagé les infrastructures et saturé le système municipal de drainage.La ville de Humbert Arm South a annoncé samedi soir qu’elle avait décrété un état d’urgence. Un plan de secours a été mis en place.Le ministère des Transports et des Travaux publics de la province a indiqué que plusieurs routes inondées ont été fermées à la circulation. Certains fossés étaient bouchés, des voies avaient perdu leur barrière de sécurité ou leur asphalte. Par exemple : la Transcanadienne est fermée à l’ouest de Hampden Junction à cause d’un affaissement.À 19 h (heure locale), plus de 20 000 clients étaient privés de courant dans l’ensemble des Maritimes, dont 1800 en Nouvelle-Écosse et 5300 au Nouveau-Brunswick.Des routes ont également été endommagées au Nouveau-Brunswick. Ailleurs en province, le vent a emporté le toit de certaines maisons.Plusieurs cours d’eau menaçaient de déborder dans cette province.