Le Centre culturel islamique de Québec vient en aide aux itinérants

Québec — Le Centre culturel islamique de Québec, qui a été la cible d’un terrible attentat il y a près d’un an, se mobilise pour venir en aide aux itinérants de la Vieille-Capitale.Les sans-abri font face à un hiver particulièrement rude cette année. Le porte-parole du Centre, Mahédine Djamai, souligne qu’il est du devoir des musulmans et de toute la population de s’occuper des plus démunis.M. Djamai souligne que les musulmans de Québec ont été très touchés par la solidarité des Québécois à la suite de l’attaque de la mosquée, en janvier 2017. Il est normal, selon lui, de retourner cette gentillesse.Les musulmans de Québec sont donc sollicités pour faire des dons, en argent ou en vêtements, qui seront ensuite donnés à des refuges, celui de Lauberivière notamment.