Une tempête de neige s'abat sur le Québec

Retards à prévoir

? ☃️L’hiver, rien n’est pareil ! Les conditions routières pourraient être plus difficiles aujourd’hui : prévoyez plus de temps pour vos déplacements, et soyez prudents ! https://t.co/M0G0WETj01 #stminfo — STM (@stminfo) 13 janvier 2018

Après la pluie et le temps doux des derniers jours, une nouvelle tempête hivernale s'abat sur le Québec. Toutes les routes du sud-ouest, du centre et de l’est de la province sont enneigées ce qui rend la conduite automobile périlleuse.Une accumulation de neige variant entre 20 et 30 centimètres est prévue d’ici samedi soir. Un avertissement de tempête hivernale et de froid a été émis pour le sud du Québec et certaines régions ontariennes par Environnement Canada.La visibilité est réduite sur plusieurs tronçons des autoroutes 20, 40 et 10. Elle est même nulle sur la 20, dans le secteur de Montmagny. La route 175, dans la Réserve faunique des Laurentides, est aussi à déconseiller, de Stoneham vers L’Étape.« Il faut être excessivement vigilant et ralentir la vitesse de notre véhicule, il faut aussi s'assurer de bien enlever la glace sur le pare-brise, afin de bien voir », explique la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Hélène Nepton.La SQ a fait état de plusieurs sorties de routes depuis vendredi soir. On ne signale toutefois aucun blessé grave. La SQ fait appel à la prudence et indique que des effectifs supplémentaires sont présents sur le territoire afin d’assurer la sécurité des citoyens.À Montréal et Laval, les ambulanciers ont été très occupés depuis vendredi soir, en dépit de la recommandation d'Urgences-santé d'éviter de sortir de son domicile en raison des conditions météorologiques difficiles.Les paramédics et les répartiteurs ont reçu plus de 200 appels entre minuit et 6h samedi matin, soit le double d'une nuit normale.La Société de transports de Montréal (STM) a indiqué que des retards sont à prévoir sur le réseau d'autobus et appelle les citoyens à la prudence.À l'aéroport Montréal-Trudeau, des dizaines de vols affichaient déjà un retard samedi matin en raison de la neige.