Quoi surveiller cette fin de semaine?

2

Fièvre contestataire en Tunisie

Dimanche marque le septième anniversaire de la chute du dictateur Zine el-Abidine Ben Ali et la mobilisation populaire en Tunisie pourrait reprendre de plus belle. Le pays a connu des émeutes nocturnes ces derniers jours. La colère s’exprime face à un chômage endémique et des hausses d’impôts qui grugent un pouvoir d’achat affaibli constamment par une inflation galopante.



Des rencontres politiques et syndicales sont prévues ce samedi pour tenter de répondre à la nouvelle poussée de fièvre contestataire. La révolution du début de la décennie réclamait travail et dignité. L’État a ensuite procédé à des embauches massives, mais une série d’attentats en 2015 a fait fuir les touristes et leurs contributions centrales à l’économie du pays.